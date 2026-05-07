Rayo Vallecano y Crystal Palace definirán al campeón de la Conference League

Rayo Vallecano y Crystal Palace disputarán la final de la Conference League el miércoles 27 de mayo en la ciudad alemana de Leipzig, luego de superar sus respectivas semifinales.

El elenco español derrotó nuevamente a Estrasburgo en la revancha, por 1-0, y jugará la primera final europea de su historia, con la posibilidad de conquistar su primer título continental.

Crystal Palace, en tanto, confirmó su clasificación ante Shakhtar Donetsk con un 2-1 y también buscará su primera corona internacional, tras una campaña en la que acumula ocho victorias, tres empates y tres derrotas, con 25 goles a favor y 12 en contra.