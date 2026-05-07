El patrimonial edificio del Correo Central, actualmente CorreosChile, fue inaugurado esta jornada en Santiago con su renovada fachada luego de meses de obras de restauración.

La intervención se enmarca en el plan de recuperación del casco histórico liderado por la Municipalidad de Santiago e impulsado con empresas privadas.

Los trabajos se extendieron por más de cuatro meses y contemplaron la aplicación de más de 600 litros de pintura, junto con labores especializadas de restauración y limpieza de superficies.

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