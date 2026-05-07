Edificio patrimonial de CorreosChile en Santiago luce su renovada fachada
Publicado:
Fotos Destacadas
"Recuerdo colorado": líder de Megadeth dejó su huella en el Movistar Arena
Edificio patrimonial de CorreosChile en Santiago luce su renovada fachada
Vale 27.990 pesos y tiene braille: así es la medalla del expresidente Boric
Fotos Recientes
Egresados: cuatro perros Belga Malinois ya son parte de la Policía Marítima
Edificio patrimonial de CorreosChile en Santiago luce su renovada fachada
"Recuerdo colorado": líder de Megadeth dejó su huella en el Movistar Arena
El patrimonial edificio del Correo Central, actualmente CorreosChile, fue inaugurado esta jornada en Santiago con su renovada fachada luego de meses de obras de restauración.
La intervención se enmarca en el plan de recuperación del casco histórico liderado por la Municipalidad de Santiago e impulsado con empresas privadas.
Los trabajos se extendieron por más de cuatro meses y contemplaron la aplicación de más de 600 litros de pintura, junto con labores especializadas de restauración y limpieza de superficies.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados