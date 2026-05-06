Katty Kowaleczko lanzó broma contra Sedini al enterarse que es actriz

La actriz nacional Katty Kowaleczko lanzó una ácida broma contra la vocera de gobierno Mara Sedini.

En el programa "Todo va a estar bien" (Vía X), la intérprete deslizó una crítica contra el gobierno de José Antonio Kast y sus promesas de campaña.

"Yo creo que la delincuencia ha sido la misma y va en un in crescendo constante hace rato. El problema es que mi presidente Kast -no voté por él, pero es mi presidente porque soy democrática- prometió tanto, entonces uno creía que iba a ser efectivo y no ha sido muy efectivo (...) La mayoría que no era de Kast votó por Kast por esas razones", partió diciendo.

Bajo esta línea, la intérprete reflexionó sobre la clase política y el comportamiento electoral, asegurando que en el país el poder "siempre es alternativo, uno de allá, otra de acá".

Asimismo, la recordada Nancy de "Los 80" imitó a a ministra Steinert y a Sedini.

Katty Kowaleczko lanzó broma sobre Mara Sedini

Durante la conversación, el conductor Rodrigo González le comentó a la actriz que la actual ministra vocera de gobierno también había estudiado teatro.

Ante la sorpresa del panel por el dato, Kowaleczko aprovechó de ironizar con los diversos percances que ha tenido la secretaria de Estado en sus vocerías.

"¿Y no se aprende los textos?", lanzó la intérprete a modo de broma, desatando las carcajadas en el estudio de Vía X.

Para cerrar el tema y refiriéndose al desempeño del gobierno, la intérprete concluyó tajantemente que "es mejor reír que llorar".