Alejandro Domínguez: Tengo un sueño, que la final del Mundial sea de dos sudamericanos

A menos de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, expresó su máximo deseo deportivo para el certamen y confesó que espera ver una definición por el título disputada exclusivamente por selecciones sudamericanas.

Durante el acto de apertura del Seminario de Fútbol Suramericano realizado en la ciudad paraguaya de Luque, el dirigente abordó la participación histórica de Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay en el torneo que organizan Estados Unidos, Canadá y México.

"Yo tengo un sueño, que la final tiene que ser de dos equipos sudamericanos, yo creo que es posible", manifestó el directivo guaraní frente a los asistentes al evento continental, aunque evitó mencionar a sus candidatos favoritos para alcanzar el anhelado partido definitorio.

En medio de su intervención para proyectar el megaevento deportivo, el mandamás del balompié regional aprovechó de lanzar un dardo en tono distendido hacia los combinados del Viejo Continente. "Me encanta ganarle a los europeos, hasta en quién juega más tiempo mudo, callado", añadió bromeando.

Finalmente, Domínguez destacó el hito que significa llevar a seis escuadras de la confederación a una misma cita planetaria. Apoyado en la motivación que dejó la coronación de Argentina en Qatar 2022, el presidente advirtió que los equipos irán a Norteamérica "a pelear, a defender y a que esa copa se quede en Sudamérica".