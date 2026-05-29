Unión La Calera sigue hundido en la Liga tras empatar con U. de Concepción

Unión La Calera desperdició una inmejorable oportunidad para dar inicio a su escape de la zona de descenso tras igualar 0-0 ante Universidad de Concepción durante la fecha 14 en la Liga de Primera.

En una primera etapa de escaso brillo, el conjunto estudiantil tomó la iniciativa y protagonizó las llegadas de mayor riesgo. Sin embargo, los locales no estuvieron finos en la definición.

En el complemento, el cuadro dirigido por Martin Cicotello adelantó líneas y mostró una versión más ambiciosa. No obstante, la sólida resistencia de la zaga penquista evitó cualquier intento de apertura de la cuenta en Collao.

Esta paridad sostiene a los "cementeros" en el último lugar con 11 puntos, misma cantidad que Deportes Concepción, que tiene un partido pendiente, pero con peor diferencia de gol. Por su parte, el "Campanil" se estancó en la décima ubicación con 19 unidades.

Ahora, ambos clubes definirán su futuro en la Copa de la Liga. Una eliminada U. de Concepción visitará al líder Ñublense el 6 de junio, mientras que La Calera buscará mantener vivas sus opciones clasificatorias ante La Serena el día 7 del mismo mes.