Incendio en Buin desata preocupación por manejo de productos químicos

Un incendio destruyó esta noche de viernes la planta de la empresa Friofort ubicada en la comuna de Buin, que almacena miles de litros de productos químicos como amoniaco.

La emergencia se registra en la calle Alcalde Alberto Krumm, a un costado de la Ruta 5 Sur, y la preocupación por el manejo del material industrial motivó recomendaciones a los vecinos de un condominio cercano para que evacuaran preventivamente o, al menos, mantuvieran cerradas las ventanas de sus viviendas.

"Bomberos nos ha pedido que evacuemos esa zona, así que a esa gente le pedimos que, idealmente, vaya a una red de apoyo (familiar). Y si no (es posible esa alternativa), hemos dispuesto el gimnasio del Liceo 131 'El Rodeo' para recibirlos y ponerlos en una zona segura", señaló el alcalde Miguel Araya.

El jefe comunal advirtió que, producto de esta situación, va a haber "bastante humo", pues todo indica que la empresa "se va a consumir completamente".

"Tenemos para bastantes horas más de trabajo, y es por eso que están llegando bomberos de otras comunas de la Región Metropolitana", añadió Araya.

Entre los voluntarios hay equipos especializados en emergencias industriales y manejo de materiales peligrosos.

De momento no se conocen las causas del siniestro y tampoco se ha informado sobre personas lesionadas. Los trabajadores de la compañía -cuyo rubro es el almacenaje y la refrigeración de alimentos- fueron evacuados oportunamente.