La Conmebol resolvió modificar la estructura y el nombre de las Clasificatorias Sudamericanas, transformándolas en la Liga de Naciones Conmebol, certamen que otorgará una estrella y un trofeo oficial al ganador.

De acuerdo a lo publicado por Doble Amarilla, la trascendental determinación será formalmente ratificada este viernes durante la reunión del Consejo de la Conmebol, que se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla, Colombia.

Con este cambio de estatuto, las 10 selecciones del continente —entre ellas La Roja— competirán a lo largo de las tradicionales 18 jornadas no sólo por los boletos a la Copa del Mundo 2030, sino que también por coronarse como el monarca oficial del torneo clasificatorio, emulando el modelo de competencia y prestigio que la UEFA implementó en Europa.

De acuerdo a la información entregada por el citado medio, la cantidad definitiva de cupos mundialistas que entregará la flamante Liga de Naciones quedará supeditada al debate de la FIFA respecto a ampliar el número de participantes de la cita planetaria a 64 países.

Esta iniciativa busca elevar el atractivo comercial, televisivo y deportivo de los compromisos internacionales, asegurando que cada fecha FIFA en el continente tenga en disputa un título oficial para el palmarés de las federaciones sudamericanas.