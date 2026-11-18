El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, retrocedió este miércoles en la postura que había planteado en la víspera y anunció que el Presupuesto de 2027 -que se discute en estos momentos en el Senado- asignará el aporte estatal exigido por la reforma previsional para el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).

Se trata de 160 millones de dólares que, según la interpretación del Ejecutivo, debían ser aportados recién desde 2028; visión que contrasta con las de la Superintendencia de Pensiones y la Contraloría, que señalaron que en realidad corresponde hacerlo desde el próximo año.

El impasse tensionó la discusión el martes en la Cámara Alta,, y parlamentarios de oposición como el senador Daniel Núñez (PC) plantearon incluso la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra el titular de Hacienda por estar incumpliendo los mandatos legales que obliga la reforma de pensiones aprobada en 2025.

"Aun sin tener la certeza por nuestro lado (de haber estado equivocados) -que es la parte que me preocupaba a mí-, pero dado que esto ha generado inquietud, vamos a incluir una asignación destinada a financiar la aplicación de Ley 21.735, según corresponda, por un monto de hasta 2,2 millones de UTM (Unidades Tributarias Mensuales). Eso va a estar identificado en las provisiones del Tesoro", anunció Quiroz.

El jefe de la billetera fiscal apuntó que este choque de posiciones "nunca ha sido un problema de financiamiento ni presupuestario".

Ya despejado el asunto, "espero que con esto demos por superada la inquietud que había: esto queda asegurado al 100 por ciento", sentenció el economista.

Bancada PPD anuncia interpelación contra Quiroz

En otro frente, la bancada de diputados del PPD anunció el inicio de un proceso de interpelación contra el ministro Quiroz, apuntando a su responsabilidad en el manejo financiero del país y a los índices laborales que afectan a la población.

De acuerdo con lo detallado por los parlamentarios opositores, el requerimiento tiene como eje central la conducción de las políticas fiscales y la falta de respuestas efectivas ante la pérdida de puestos de trabajo.

"La ciudadanía sufre, lo pasa mal con el desempleo y las cifras nos golpean en la cara duramente. Y hay un responsable. Ese responsable es quien dirige la política económica de este país, que es el ministro Quiroz", enfatizó la diputada PPD Andrea Parra.

"Por esa razón, como bancada hemos decidido iniciar el proceso de interpelación al ministro Quiroz para que frente a este Parlamento pueda dar las explicaciones necesarias respecto de la conducción económica de este país", puntualizó la parlamentaria.

Gobierno repone 28.000 millones de pesos para tratamientos de alto costo de la Ley Ricarte Soto

En otro punto del debate por el Presupuesto 2027, Quiroz confirmó la presentación de una indicación que restituye 28 mil millones de pesos para financiar la cobertura y tratamientos de enfermedades de alto costo regidas bajo la Ley Ricarte Soto.

La decisión del Ejecutivo se dio a conocer durante la tramitación legislativa de la partida de Salud, luego de que diversos sectores expresaran preocupación por la reducción que contemplaba el proyecto original enviado al Congreso.

La indicación gubernamental busca neutralizar el impacto del diseño preliminar del presupuesto, que implicaba una disminución neta en los fondos de apoyo a patologías complejas y tratamientos médicos de elevado valor.

Con la formalización de este reajuste financiero, el fondo estatal para diagnósticos y tratamientos de alto costo conservará su nivel basal vigente, permitiendo dar continuidad al financiamiento de los fármacos y dispositivos médicos cubiertos por la legislación sanitaria.