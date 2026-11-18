El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) defendió este miércoles en El Primer Café de Cooperativa el papel de Chile Vamos a la hora de advertir errores en el Gobierno de José Antonio Kast.

El parlamentario discrepó con el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, quien cuestionó a los dirigentes del sector que hacen públicas sus diferencias con La Moneda.

La discusión surgió a propósito de los dichos de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien atribuyó el momento que atraviesa el Gobierno a "errores propios de los distintos ministros y del Ejecutivo".

Guzmán recurrió al tenis para explicar qué ha complicado al oficialismo. "Si esto fuera tenis, claramente el Gobierno ha cometido errores no forzados", dijo el diputado, quien coincidió con Bruna en la necesidad de corregirlos con rapidez.

"No podemos confundir lealtad con obsecuencia", planteó el parlamentario quien indicó que la lealtad con el Presidente "nos obliga a visualizar y hacer ver cuando existan situaciones que complejizan, que no van por un buen camino, que perjudican al desarrollo de Chile".

"La mirada que ha tenido Chile Vamos, la mirada que ha tenido Evópoli, es hacer ver esos temas", remarcó y agregó: "Lo hicimos -por ejemplo- con mucha valentía y con mucha persistencia en la reforma constitucional de estado de excepción (...) y eso permitió tener una corrección al tema. Entonces yo creo que nuestra mirada es contribuir, aportar, ayudar, pero también ser muy claros cuando existan ideas o propuestas que no sean idóneas para el futuro de Chile".

Como ejemplo, recordó los reparos que planteó su sector durante la discusión de una reforma sobre estados de excepción constitucional. Según Guzmán, esa insistencia permitió corregir la propuesta. "Nuestra mirada es contribuir, aportar, ayudar", afirmó, pero también ser claros "cuando existan ideas o propuestas que no sean idóneas para el futuro de Chile".

Bruna cuestionó a los "descolgados" del oficialismo

Bruna sostuvo que la gran mayoría del oficialismo respalda a Kast, aunque admitió que esperaba mayor cohesión. "Lamento profundamente que existan personas que se sumen constantemente a las críticas públicas que nada contribuyen a mejorar la gestión del Gobierno", señaló.

Esos "descolgados", añadió, "tensionan al oficialismo completo".

Consultado por la responsabilidad del propio Ejecutivo, el dirigente republicano valoró que el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, pidiera disculpas al Partido de la Gente tras describir a la colectividad como "un cúmulo de deseos". Para Bruna, la reacción del subsecretario muestra que el Gobierno es capaz de reconocer sus errores.