Luego de que la selección chilena cerrara su calendario 2026 con un deslucido empate sin goles frente a Colombia en el Estadio Monumental, el histórico excapitán y bicampeón de América, Claudio Bravo, lanzó una dura reflexión sobre el presente del combinado nacional y exigió un cambio radical en la conducción técnica.

En su rol como comentarista en el programa ESPN F90 Chile, el exguardameta de FC Barcelona y Manchester City pidió terminar con la seguidilla de entrenadores extranjeros en "Juan Pinto Durán" y apostar por un estratega criollo para recuperar la esencia del país.

"Visualizo cosas y me encantaría que el próximo técnico fuera nacional. En la última etapa nuestra se perdió un poco la cultura propia", disparó de entrada el oriundo de Viluco.

En esa misma línea, Bravo profundizó en su molestia con los procesos anteriores: "Te hablo a modo muy personal: las instalaciones, el camarín, mucho acento argentino... Me sentí como que estaba en Buenos Aires más que en Santiago. Son cosas propias de nuestra cultura y esencia, y eran situaciones que a mí me disgustaban", reveló el histórico portero.

El otrora capitán de La Roja tampoco eludió el interinato de Nicolás Córdova, apuntando a una falta de coherencia en sus planteamientos y en su justificación del recambio generacional tras el opaco rendimiento ante los cafetaleros.

"Cuesta encontrar coherencia en cosas que habla. El trabajo de Nicolás es innegable, pero hay que dejar de medir al jugador por la edad: no son niños, son jugadores profesionales. El análisis tiene que ser del jugador también; hay muy pocas secuencias de finalización en las jugadas del equipo", criticó.

Finalmente, Bravo exigió un criterio estricto de rendimiento para las futuras nóminas de cara a 2027: "Hay trabajo, pero ¿se entiende por parte de los jugadores? Hay que llamar al futbolista en su mejor momento, independiente de la edad o si está en el torneo local o en el extranjero. No estamos en la capacidad de desperdiciar momentos", sentenció.