Conmebol cerró filas con Infantino ante la posible candidatura de Wenger a la FIFA

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ratificó su respaldo a Gianni Infantino de cara a las elecciones presidenciales de la FIFA, programadas para marzo de 2027, luego de que surgiera la posibilidad de que el histórico entrenador francés Arsene Wenger se presente como candidato para enfrentar al dirigente suizo.

"La Conmebol mantiene su respaldo a Infantino", aseguró una fuente del organismo a la Agencia EFE, consultada por la información difundida por la cadena británica BBC sobre las intenciones del extécnico de Arsenal. La confederación también adelantó que emitirá un pronunciamiento oficial después de una reunión programada para el 20 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

La posible candidatura de Wenger surge en medio de los cuestionamientos que enfrenta Infantino por su fallido proyecto de vender derechos comerciales de la Copa del Mundo a inversionistas privados, iniciativa que provocó críticas de distintas federaciones y un distanciamiento con el francés, quien durante los últimos años ha trabajado en el área de desarrollo del fútbol de la propia FIFA.

Pese a este escenario, el organismo sudamericano mantiene la posición que expresó en abril, cuando solicitó públicamente la continuidad de Infantino al frente del fútbol mundial. Sin embargo, también ha insistido en la necesidad de respetar los plazos y procedimientos establecidos para la presentación de candidaturas.

Las elecciones presidenciales de la FIFA se realizarán el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, mientras que el plazo para inscribir postulaciones vencerá el próximo 18 de noviembre. Infantino buscará un cuarto mandato, aunque todavía está pendiente conocer si Wenger finalmente decide competir por el cargo.