Steinert vuelve al Gobierno: Asumirá como agregada de seguridad en Paraguay

La exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, asumirá el 1 de diciembre como agregada de seguridad en Paraguay, con la misión de colaborar en la coordinación de los esfuerzos regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Según informó la Cancillería, sus funciones se enmarcan en iniciativas como el Compromiso de Santiago, suscrito el 28 de mayo por Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador, al que posteriormente se sumaron Paraguay y Uruguay.

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó sus más de 20 años de trayectoria como fiscal, especialmente en la persecución del crimen organizado transnacional en el norte del país. En ese contexto, participó en investigaciones contra bandas dedicadas al narcotráfico, el tráfico de migrantes y la explotación sexual, que derivaron en condenas contra líderes del Tren de Aragua.

Asimismo, fue presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile entre 2017 y 2019, y vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Fiscales entre 2018 y 2019.

Su breve paso por el Ministerio de Seguridad

Steinert asumió en marzo como ministra de Seguridad Pública del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, pero fue removida el 19 de mayo, poco más de dos meses después de llegar al cargo.

Su salida se produjo en medio de cuestionamientos por la falta de un plan de seguridad y de la controversia por un oficio reservado que envió a la Policía de Investigaciones, previo al llamado a retiro de la prefecta Consuelo Peña.