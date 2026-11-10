Kast llamó a camioneros a "pensar en Chile" frente al paro por el alza de las bencinas

En el marco de la inauguración de la marcha blanca del teleférico que unirá a las comunas de Huechuraba y Providencia, el Presidente José Antonio Kast se refirió brevemente a la movilización que mantienen los gremios de transportistas en varias regiones del país por el alza de los precios de los combustibles.

En su discurso, el Mandatario reconoció la complejidad económica del panorama actual, marcada por la dependencia de la importación de petróleo y diésel que mantiene Chile, y aseguró que este 2026 "ha sido difícil, no ha sido un año fácil".

"Hoy día hay una situación de tensión con los transportistas. Y el llamado es a que pensemos en Chile, en que pensemos todos cómo vamos mejorando la situación: en los que generan la carga, aquellos que tienen que pagar el flete, en aquellos que hacen el transporte", aseveró.

El jefe de Estado hizo hincapié en que su Gobierno también ha ido "avanzando en temas de seguridad, porque suben los costos de la bencina, del petróleo, pero también nosotros hemos ido apretando la mano en temas de seguridad. Hoy día hay menos robos de camiones, hoy día hay menos asaltos, y eso también hay que considerarlo".

Por su parte, el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis De Grange, afirmó que el Gobierno mantiene un diálogo permanente con los gremios de camioneros.

La autoridad también abordó el origen del conflicto, atribuyendo el aumento en el precio de las bencinas a la situación que se registra a nivel internacional.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, llamó a "insistir en el diálogo, queremos invitar a todos los que no se han sentido escuchados a juntarnos, busquemos puntos de encuentro, el país necesita activarse a la brevedad, lo que menos necesitamos es paralizarnos y vamos a poner como gobierno todo lo que esté de nuestra para poder hacerlo".

"Los combustibles están realmente a un precio carísimo, eso tiene un efecto tremendo, no solo sobre los transportistas, sino que sobre la vida de todos los chilenos. El gobierno ha tomado y va a seguir tomando todas las medidas necesarias para aliviarle el bolsillo a todos los chilenos", aseveró.

Desde la CPC, su presidenta Susana Jiménez comentó que "por supuesto que nos tiene muy preocupados. Paralizar la actividad económica es lo que más complejo hace que podamos reactivar nuestra actividad productiva, nuestra cruzada por generar más empleo formal y por lo tanto todo lo que impida el libre tránsito, la movilidad de los bienes que se comercializan o se exportan es una dificultad que nos preocupa".

"Hacemos un llamado al diálogo, las diferencias hay que resolverlas en conjunto, el objetivo es el mismo para todos", añadió.