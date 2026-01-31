Copa Chile: Deportes Santa Cruz goleó a Magallanes en la primera fecha de la fase grupal

En la primera fecha de la Copa Chile 2026, Deportes Santa Cruz derrotó 4-1 a Magallanes en el Estadio "Joaquín Muñoz".

Anotaron para los locales Diego Arias (3'), Cristian Pardo (78' y 90+5') y Nicolás Barrios (82'), mientras que en la visita descontó Matías Fredes (86').

Por el Grupo G, Magallanes y Deportes Santa se volverán a enfrentar el próximo viernes 6 a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Santiago Bueras.