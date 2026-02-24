Fran Maira protagonizó grave accidente automovilístico en Lo Barnechea

La influencer y figura televisiva Fran Maira se vio involucrada en un grave accidente automovilístico en la comuna de Lo Barnechea.

Según reportes policiales, Maira impactó con su vehículo a un motorista en la intersección de calle Robles y Avenida La Dehesa cerca de las 21:45 horas.

De acuerdo a la información preliminar el motorista involucrado se encuentra en estado de gravedad producto de las lesiones. El hombre fue estabilizado en el lugar y se trasladado a la Clínica los Andes.

Información en desarrollo...