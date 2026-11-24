Tras una larga espera, este martes culminó la fase de cuartos de final de la Copa Chile, con Coquimbo Unido llevándose el último cupo a semifinales tras un empate en la revancha con Unión La Calera que dejó el global 3-1.

Los descuadres en el calendario debido a diversos episodios de mal tiempo hicieron que esta ronda del torneo dure casi dos meses, habiendo iniciado el 29 de septiembre.

20 días después de la ida, los "piratas" avanzaron gracias a un 1-1 frente al conjunto "cementero", que abrió la cuenta pese a jugar la vuelta con equipo alternativo ante su prioridad de evitar el descenso en la Liga de Primera.

Al minuto 40 la defensa aurinegra se durmió en la marca y Matías Campos López estuvo atento para hacerle un túnel al arquero, eludir a dos zagueros y llegar con balón dominado hasta la mismísima línea de gol.

De todas formas, el elenco de Hernán Caputto anotó el gol de la tranquilidad con un lanzamiento penal de Facundo Pons al minuto 70 de juego.

Así, Coquimbo Unido será rival de Universidad de Chile en semifinales: La ida será el jueves 3 de diciembre a las 18:00 horas en el "Francisco Sánchez Rumoroso", y la revancha tendrá lugar el jueves 10 en igual horario, de momento en El Teniente de Rancagua.

En la otra llave se verán las caras Colo Colo y O'Higgins.