La Sala del Senado postergó para mañana, miércoles, la votación del proyecto de Sala Cuna Universal.

El debate comenzó durante la jornada del martes, pero fue aplazada luego de que la senadora Yasna Provoste (Democracia Cristiana) solicitara una segunda discusión.

La parlamentaria defendió la decisión y descartó que responda a una estrategia para retrasar la tramitación, asegurando que el objetivo es "resguardar la calidad de la educación de nuestros niños y niñas", según reprodujo Emol.

La exministra de Educación manifestó su preocupación por los estándares de los establecimientos que podrán recibir recursos del sistema, advirtiendo que el proyecto no garantizaría que los fondos lleguen exclusivamente a instituciones con reconocimiento oficial o autorización de funcionamiento.

"Nosotros creemos que es importante que esta iniciativa resguarde la calidad", enfatizó, junto con llamar al Gobierno a aprovechar las horas previas a la votación para alcanzar un acuerdo más amplio en el Senado.

Provoste también cuestionó la fórmula de financiamiento, aunque valoró algunas modificaciones incorporadas durante el segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, particularmente las limitaciones al copago y la creación de un fondo solidario dirigido al 60% de menores ingresos.

"Yo tengo una opinión contraria al cómo se financia, pero, más allá de eso, uno no puede sino valorar estas mejoras que ha tenido el proyecto en su tramitación", señaló.

La iniciativa elimina el requisito que actualmente obliga a las empresas con 20 o más trabajadoras a proporcionar sala cuna y crea un fondo solidario financiado mediante una cotización previsional de 0,30%, a cargo de empleadores y trabajadores independientes, según corresponda.

Durante el debate legislativo también surgieron cuestionamientos por el impacto que la fórmula de financiamiento podría tener en el Seguro de Cesantía y las cotizaciones previsionales. Entre los argumentos a favor, algunos senadores sostuvieron que "técnicamente se nos ha demostrado que esta medida no afecta las pensiones".

El proyecto contempla una implementación gradual: al primer año incorporará a trabajadoras regidas por el Código del Trabajo, incluidas las de casa particular; al tercer año sumará nuevos grupos de trabajadores, y al cuarto año alcanzará a todos los dependientes, independientes y funcionarios del sector público.