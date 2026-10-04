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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

¿Cuándo y dónde ver la ida entre Antofagasta y la U por cuartos de la Copa Chile?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El inicio de la llave se disputará en el Estadio Regional "Calvo y Bascuñán".

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Deportes Antofagasta y Universidad de Chile darán inicio a su llave por los cuartos de final en la Copa Chile este miércoles 7 de octubre, en el Estadio "Regional Calvo y Bascuñán".

El partido está programado para las 19:00 horas (22:00 GMT), no contará con transmisión en televisión y se podrá seguir de forma exclusiva en streaming a través de la plataforma HBO Max.

El adiestrado por Fernando Gago se instaló en esta instancia tras eliminar a Everton. Mientras que los "Pumas" llegan con la moral en alto luego de superar con holgura a Deportes Iquique por 4-1 en la ronda anterior.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes.

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