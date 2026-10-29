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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

¿Cuándo y dónde ver la reanudación de la revancha entre Colo Colo y Puerto Montt en la Copa Chile?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se debe jugar el segundo tiempo en el Estadio Monumental.

¿Cuándo y dónde ver la reanudación de la revancha entre Colo Colo y Puerto Montt en la Copa Chile?
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Colo Colo y Deportes Puerto Montt reanudarán el lunes 2 de noviembre en el Estadio Monumental la revancha de cuartos de final de la Copa Chile, que se suspendió el pasado 6 de octubre por la lluvia que afectó a la cancha en esa jornada.

La reanudación del encuentro, con todo el segundo tiempo para disputar, está programada para las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Monumental y tendrá transmisión televisiva en la señal de TNT Sports, mientras que en streaming se podrá seguir online en la plataforma HBO Max.

Este partido comenzó el pasado 6 de octubre, pero las intensas lluvias malograron la cancha y el árbitro Francisco Soriano suspendió las acciones antes del inicio de la segunda etapa, con Colo Colo 1-0 arriba.

Luego el cotejo quedó agendado para el pasado martes 20 de octubre. Sin embargo, un nuevo sistema frontal y alertas meteorológicas impidieron su realización.

El ganador de este cruce enfrentará a O'Higgins en semifinales.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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