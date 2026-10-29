[VIDEO] Cristiano Ronaldo anotó un triplete en el triunfo de Al Nassr y llegó a 985 goles

El portugués Cristiano Ronaldo anotó un triplete este jueves en el triunfo de Al Nassr por 5-3 sobre Al Kholood, en la fecha 12 de la liga de Arabia Saudita, y llegó a los 985 goles en su carrera.

Cuando el partido estaba igualado 2-2, Joao Félix asistió a Cristiano y el veterano delantero, de 41 años, remató en la boca del arco para la ventaja de su equipo (66').

Poco después llegó el segundo tanto personal y otra vez Joao Félix participó, levantando un centro que cabeceó Cristiano para el 4-2 parcial (72').

Finalmente, tras una gran jugada personal de Sadio Mané, el senegalés no pudo anotar y tuvo que cederla a Cristiano, quien firmó su triplete para el 5-2 definitivo (81').

Con este triplete, a Cristiano sólo le faltan 15 anotaciones para llegar al récord de los 1.000 goles.

Los otros goles de Al Nassr fueron de Angelo (24') y Sadio Mané (38'), mientras que los tantos de Al Kholood fueron de Julien Domingues (16' y 90+4') y Antoine Essomba (45+2').

Con la victoria, Al Nassr quedó en el segundo lugar de la tabla de la liga saudí, con 28 puntos, por debajo de Al Qadsiah, que tiene mejor diferencia de gol.

En la próxima fecha, Al Nassr visitará a Al Hazem.