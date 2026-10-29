Rabat anunció querella contra Bassa por acusación sobre presunta red de pedofilia internacional

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, anunció este jueves la presentación de una querella criminal contra el diputado Jaime Bassa (Frente Amplio), luego de que acusara públicamente que la firma de decretos para la reducción de condenas a pederastas responde a presuntos vínculos con una red de pedofilia internacional.

El martes, durante un punto de prensa desde el Congreso, el parlamentario frenteamplista aseguró que la firma de dichos decretos por parte de Rabat "no es un error, esta es una manifestación más de una red de una pedofilia internacional, donde los propios archivos de (Jeffrey) Epstein muestran a Donald Trump como violador de niños".

"Yo quisiera saber quiénes de esta nueva derecha radical y extrema, apoyan este tipo de actos y apoyan la impunidad de los violadores, porque son los mismos que apoyaron la impunidad de Paul Schäfer", aseveró.

Bassa afirmó que "esta la forma en la que operan los amigos de Paul Schäfer, los amigos de Epstein, los amigos de (Javier) Milei, que cuando habla del Estado habla de un pedófilo encerrado en un cuarto de niños bañados en glicerina".

"He encargado la preparación del borrador de una querella criminal"

Este jueves, durante la ceremonia de nombramiento de Marisol Rojas como nueva ministra de la Corte Suprema, el ministro Rabat salió al paso de las imputaciones emitidas en la sesión especial de la Cámara y anunció la preparación de una querella criminal.

"Son declaraciones lamentables que, desde luego, ponen en entredicho el honor, la honra de mi persona. Creo que nosotros debemos siempre velar y respetar por la institucionalidad, por lo tanto, he encargado la preparación de un borrador de una querella criminal", informó el secretario de Estado.

Los dichos de Bassa generaron un fuerte rechazo en el oficialismo, por lo que diputados de la UDI, RN, y el Partido Republican anunciaron el envío del legislador a la Comisión de Ética de la Cámara

"Mantengo mis dichos y espero la notificación", señaló el frenteamplista durante una declaración realizada ayer.