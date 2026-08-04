¿Cuándo y dónde ver la visita de la U a San Felipe en la Copa Chile?

Este miércoles, Universidad de Chile visita a Unión San Felipe en el Estadio "Nicolás Chahuán" de La Calera, por la última fecha de la fase de grupos, con el objetivo de cerrar su clasificación a octavos de final en la Copa Chile.

El partido está programado para las 18:00 horas (22:00 GMT) y será transmitido en televisión por televisión a través de TNT Sports Premium. En tanto, en streaming se podrá ver por HBO Max.

Tres equipos se disputan los dos pases a los octavos de final. En primer lugar se ubica el cuadro azul con 10 puntos, mientras que Unión La Calera marcha en el segundo puesto con ocho y, finalmente, Unión San Felipe con siete. Santiago Wanderers ya se encuentra eliminado del torneo.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.