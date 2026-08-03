Imacec de junio superó las expectativas y Chile evita la recesión

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio superó las expectativas al crecer 2,4 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado, cifra que permite a Chile esquivar la recesión técnica.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó las "buenas noticias" por parte del Banco Central. "Confirma lo que anticipamos: la economía retomó el crecimiento y la minería lideró este repunte. Recibimos una economía estancada, pero con gestión y mayores certezas estamos comenzando a revertir esa tendencia", afirmó.

"Este resultado es el primer paso de un largo camino. Seguiremos impulsando un Estado facilitador, apoyando a las pymes, la minería, el turismo, la pesca y la acuicultura para destrabar proyectos, reactivar la economía y acelerar la creación de 300 mil nuevos empleos", añadió.

La producción de bienes creció 3,9 por ciento respecto de junio del año pasado, y en comparación con mayo, el sector avanzó 0,7 por ciento, impulsada por la actividad minera.

El comercio, en tanto, aumentó 5,4 por ciento en doce meses y 1,5 por ciento respecto al mes anterior, con resultados positivos en todos sus componentes.

Entre los factores que explicaron este desempeño se encuentran las mayores ventas de maquinaria y equipos, vestuario, alimentos y productos comercializados a través de plataformas digitales. También aumentaron las ventas de vehículos y los servicios de mantención automotriz.

Los servicios crecieron 1,7 por ciento respecto de junio de 2025 y avanzaron 0,5 por ciento frente a mayo. El resultado estuvo impulsado por las áreas de salud y educación, además del aporte de los servicios empresariales.

La industria fue la excepción y anotó una caída anual de 0,7 por ciento, debido a una menor elaboración de productos pesqueros.

Por su parte, el Imacec no minero creció 1,4 por ciento en doce meses y 0,1 por ciento respecto de mayo.

El Banco Central entregará el próximo 18 de agosto los resultados preliminares del Producto Interno Bruto correspondientes al segundo trimestre de 2026.