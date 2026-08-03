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Tópicos: Economía | Crecimiento

Imacec de junio superó las expectativas y Chile evita la recesión

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La economía creció 2,4% en doce meses y avanzó 0,6% respecto de mayo, impulsada principalmente por la minería, el comercio y los servicios.

El biministro Daniel Mas aseguró que la cifra confirma que la actividad retomó el crecimiento y destacó el desempeño de la minería.

Imacec de junio superó las expectativas y Chile evita la recesión
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La producción de bienes ganó terreno en junio, con un alza anual de 3,9%.

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El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio superó las expectativas al crecer 2,4 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado, cifra que permite a Chile esquivar la recesión técnica.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó las "buenas noticias" por parte del Banco Central. "Confirma lo que anticipamos: la economía retomó el crecimiento y la minería lideró este repunte. Recibimos una economía estancada, pero con gestión y mayores certezas estamos comenzando a revertir esa tendencia", afirmó.

"Este resultado es el primer paso de un largo camino. Seguiremos impulsando un Estado facilitador, apoyando a las pymes, la minería, el turismo, la pesca y la acuicultura para destrabar proyectos, reactivar la economía y acelerar la creación de 300 mil nuevos empleos", añadió.

La producción de bienes creció 3,9 por ciento respecto de junio del año pasado, y en comparación con mayo, el sector avanzó 0,7 por ciento, impulsada por la actividad minera.

El comercio, en tanto, aumentó 5,4 por ciento en doce meses y 1,5 por ciento respecto al mes anterior, con resultados positivos en todos sus componentes. 

Entre los factores que explicaron este desempeño se encuentran las mayores ventas de maquinaria y equipos, vestuario, alimentos y productos comercializados a través de plataformas digitales. También aumentaron las ventas de vehículos y los servicios de mantención automotriz.

Los servicios crecieron 1,7 por ciento respecto de junio de 2025 y avanzaron 0,5 por ciento frente a mayo. El resultado estuvo impulsado por las áreas de salud y educación, además del aporte de los servicios empresariales.

La industria fue la excepción y anotó una caída anual de 0,7 por ciento, debido a una menor elaboración de productos pesqueros.

Por su parte, el Imacec no minero creció 1,4 por ciento en doce meses y 0,1 por ciento respecto de mayo.

El Banco Central entregará el próximo 18 de agosto los resultados preliminares del Producto Interno Bruto correspondientes al segundo trimestre de 2026.

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