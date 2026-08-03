Dominga López se coronó como Miss Universo Chile 2026

La modelo Dominga López se convirtió en la nueva Miss Universo Chile 2026 en una reñida competencia, donde la representante de Viña del Mar fue celebrada por su participación.

En un programa conducido por Julio César Rodríguez, logró quedarse con la corona y vencer a Scarlette Hermosilla (Miss Lo Barnechea) y Catalina Vallejos (Miss Pucón), que completaron el podio.

Fue la respuesta a una pregunta sobre el polémico proyecto de ley "Escucha su corazón", impulsado por Republicanos y Libertarios, que obliga a la mujer a escuchar los latidos del feto antes de proceder a abortar por una de las tres causales, donde López logró ganarse los aplausos del público y los televidentes, celebrando sus declaraciones.

"Este proyecto de ley es un retroceso. Creo que el país ha avanzado bastante con el tema del aborto, con la ley de las tres causales. Y creo que el Estado debería enfocarse más en el acompañamiento de estas mujeres, no en dejarlas de lado ni obligarlas y exponerlas a una experiencia que puede revictimizarlas", declaró, además de sostener que "una sociedad justa es la que escucha a las mujeres, que las acompaña y que, sobre todo, también las informa para que estas puedan tomar decisiones libres e informadas, con toda la libertad también de sentirse cómodas en escoger sobre su vida y su salud".

En la ceremonia también estuvo presente la actual Miss Universo, Inna Moll, quien coronó a López como la reina de la belleza en Chile y representante de nuestro país ante el mundo en el certamen internacional, que se realizará en Puerto Rico.