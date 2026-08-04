nas capas antidrones fabricadas por voluntarias salvan vidas de soldados ucranianos al volverlos invisibles para los drones rusos, equipados con cámaras térmicas que flotan de forma constante sobre la "zona de la muerte", que ahora se extiende a lo largo de kilómetros a ambos lados del frente.

"Solíamos fabricar diferentes tipos de objetos necesarios para nuestros soldados, pero ahora nos centramos en estas capas. Es una guerra de drones", dijo a EFE Natalia Tjorzevska, una profesora de instituto de lengua y literatura ucraniana de 54 años que lidera el grupo de voluntarios Diyemo Vze (Actuamos ahora).

Su objetivo es impedir que escape la mayor parte del calor que emite el cuerpo humano para que los drones enemigos equipados con cámaras térmicas no puedan detectar fácilmente a quienes los llevan.

Las cámaras térmicas, empleadas junto con cámaras de vídeo ordinarias, permiten a los operadores de los aparatos no tripulados detectar y atacar a soldados que a menudo se ven obligados a caminar kilómetros, durante horas o incluso días, para alcanzar posiciones sin ser detectados.

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