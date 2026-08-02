Carrera a la ONU: Bachelet suspendió su participación en foro clave en Uruguay

La expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) debió suspender a última hora su participación en el debate "Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas", programado para este lunes en Montevideo, Uruguay.

Según reportó El Mostrador, la cancelación de su viaje se debió a un fuerte cuadro viral que le impidió desplazarse a la capital uruguaya.

El debate, organizado por el Gobierno de Uruguay en el marco de su Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), buscaba reunir a los candidatos latinoamericanos que aspiran a encabezar la ONU.

La ausencia de Bachelet, de 74 años, se da tras conocerse los resultados del primer sondeo informal y no vinculante entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad, un sondeo en el que la costarricense Rebeca Grynspan, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi fueron los más respaldados.

La exdirectora de ONU Mujeres y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos quedó cuarta y recibió cinco votos en contra, solo superada por el senegalés Macky Sall, que acumuló siete.

La candidatura de la dos veces Jefa de Estado fue presentada oficialmente en febrero pasado por el entonces Presidente, Gabriel Boric, junto a los Ejecutivos de México y Brasil, todos de tendencia progresista.

Un mes después, tras el cambio de mando, el actual Mandatario, José Antonio Kast, decidió retirarle su patrocinio, pero se comprometió a no apoyar a otro candidato.