Curicó y Recoleta celebraron a costa de Rangers y Unión Española en Copa Chile

Curicó Unido y Deportes Recoleta lideraron las celebraciones en la jornada dominical de la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Chile luego de vencer a Rangers de Talca y a Unión Española, respectivamente.

En el clásico del Maule, el cuadro tortero fue superior y con goles de Leandro Benegas (46') y Nicolás Fernández (58') llegó a ponerse 0-2 en la pizarra.

Rangers alcanzó a reaccionar, pero el gol de Sebastián Ribas (71') fue insuficiente.

Con este resultado, ambos elencos quedaron con tres puntos en dos partidos a la espera de que hagan su estreno Ñublense y Universidad de Concepción.

En otro partido de la jornada, Unión Española sufrió con la efectividad de Deportes Recoleta y se inclinó por 1-2.

El argentino Germán Estigarribia (9') abrió la cuenta para el cuadro recoletano mediante lanzamiento penal, pero Ignacio Núñez logró la paridad para los hispanos a los 57'.

Gonzalo Alvarez le dio la victoria al equipo municipal a los 64'.

Con este resultado, ambas escuadras quedaron con tres unidades a la espera de que comiencen a jugar Colo Colo y O'Higgins, los otros integrantes del grupo.

En el norte, en tanto Cobreloa y Antofagasta igualaron sin goles en un resultado que dejó al cuadro puma como líder del Grupo C con cuatro puntos. Los loínos quedaron con uno a la expectativa de que se sumen Cobresal y La Serena.