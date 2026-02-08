Más latino, imposible: Así fue el emocionante show de Bad Bunny en el Super Bowl

A eso de las 22:20 horas de Chile llegó uno de los momentos más esperados del Super Bowl 2026: el show de medio tiempo del puertorriqueño Bad Bunny en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

Cargado de emoción y con momentos en los que cualquier latino podría sentirse identificado, el artista entregó 13 minutos de espectáculo que incluyeron varias sorpresas.

Un recorrido por la cultura latina

La presentación comenzó con la canción "Tití me preguntó", con Benito Martínez, conocido artísticamente como Bad Bunny, caminando por un multitudinario escenario que simulaba las calles de Puerto Rico.

El hilo conductor fue un matrimonio, recurso con el que el show permitió profundizar en distintos elementos de la cultura latina.

Invitados estelares

El espectáculo contó con grandes figuras invitadas, como Pedro Pascal, quien apareció como uno de los asistentes a "La Casita", icónico escenario de su última gira.

Otros invitados que participaron del show fueron Karol G, Young Miko, Jessica Alba y Cardi B.

Además, Lady Gaga interpretó una versión en salsa de "Die With a Smile" y terminó bailando junto a Bad Bunny el inicio de "Baile Inolvidable".

Uno de los momentos más emocionantes fue la aparición de Ricky Martin, quien cantó "Lo que le pasó a Hawaii", tema del "Conejo Malo" que denuncia la gentrificación, el desplazamiento de puertorriqueños y la pérdida de identidad cultural en la isla.

"Ahora todos quieren ser latinos, pero les falta sazón", cantó Bad Bunny con una bandera de Puerto Rico en la espalda, acompañado por cientos de bailarines.

"La única cosa más poderosa que el odio es el amor"

La presentación finalizó con la canción que da nombre a su último álbum, "DtMF", ganador del premio a Álbum del Año en los Grammy.

En ese momento, el artista dijo "God Bless América" y procedió a recitar los nombres de todos los países del continente, acompañado de bailarines con las respectivas banderas.

Fuegos artificiales coronaron el espectáculo cuando mencionó a su país natal, Puerto Rico, y las pantallas iluminaron el estadio con un potente mensaje: "La única cosa más poderosa que el odio es el amor".