Quintero: Surfistas y helicóptero naval salvaron a persona que cayó en los acantilados

Un veraneante logró ser rescatado tras caer este domingo a unos acantilados en el sector del Mirador Isidora Goyenechea, en la comuna de Quintero, Región de Valparaíso.

En el operativo, que obligó a un importante despliegue de la Autoridad Marítima, tuvo un papel clave la rápida acción de la comunidad.

"La víctima fue socorrida inicialmente por surfistas que se encontraban en el sector, quienes lograron subirla hasta los roqueríos. Posteriormente, un helicóptero naval efectuó la extracción aérea de la persona, permitiendo su pronta atención médica", informó el teniente segundo Joel Santelices, de la Capitanía de Puerto de Quintero.

Tras el aviso, la Autoridad Marítima desplegó un completo operativo, que incluyó la movilización de patrullas terrestres y marítimas, con el apoyo crucial de un helicóptero de rescate aeronáutico naval.

Este despliegue permitió no solo socorrer y extraer a la persona del peligroso lugar, sino también asegurar que recibiera atención médica del personal de SAMU de manera oportuna.