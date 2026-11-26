La opción de que el Estadio "Ester Roa Rebolledo" de Concepción albergue la final de la Copa Chile 2026 sumó un pronunciamiento clave desde la zona, luego de que el delegado presidencial (s) de la Región del Biobío, Juan Pablo Mellado, se refiriera a los pasos necesarios para autorizar el encuentro.

La alternativa surgió durante esta semana ante los esfuerzos de la ANFP por encontrar sede para la definición del torneo, debido a que en Santiago no hay recintos disponibles por los conciertos programados tanto en el Estadio Nacional como en Santa Laura.

En diálogo con TVU, la autoridad regional explicó que existe voluntad para aprobar el espectáculo deportivo, siempre que supere los análisis de seguridad correspondientes. "Carabineros hace un estudio de factibilidad con las exigencias para poder realizar este tipo de eventos. Está la disposición de la Delegación en que, si se cumple la factibilidad, nosotros autorizamos", indicó Mellado.

No obstante, el delegado (s) precisó los límites de sus atribuciones y subrayó que la cesión del recinto pasa directamente por la casa edilicia penquista: "No le corresponde a la Delegación dar la autorización para arrendar el estadio. El estadio es del municipio y está bajo su administración. Entonces, está bien avanzar con los estudios de factibilidad, pero el municipio es el que tiene la última palabra".

La final de la Copa Chile se disputaría el próximo domingo 13 de diciembre y podría enfrentar a Colo Colo y Universidad de Chile, en caso de que albos y azules logren superar a O'Higgins y Coquimbo Unido, respectivamente.