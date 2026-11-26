El exministro de Hacienda Nicolás Grau advirtió este jueves en El Primer Café de Cooperativa que las cuentas fiscales podrían deteriorarse en los próximos años si el Gobierno mantiene la rebaja de impuestos sin compensar la pérdida de ingresos.

Tras la aprobación del Presupuesto 2027, quien fuera secretario de Estado durante el gobierno de Gabriel Boric respaldó que el Ejecutivo se apartara de su promesa de recortar 6.000 millones de dólares en gasto público, pero cuestionó que mantuviera la otra parte de su plan.

"Como el Gobierno está haciendo algo distinto a lo que propuso, porque está gastando más y está recortando los ingresos, vamos a tener probablemente en los próximos años un deterioro de las cuentas fiscales si nada de esto cambia", afirmó.

Según el exministro, la rebaja tributaria implicará hasta 2.000 millones de dólares menos de recaudación una vez que esté plenamente vigente. Con el gasto al alza, sostuvo, será necesario volver a discutir cómo compensar esos ingresos.

Cuánto crece el gasto en 2027

El economista Luis Felipe Lagos respaldó el aumento real de 1,7% que informó Hacienda para el próximo año. A su juicio, la cifra es razonable dada la estrechez fiscal, pues "estamos disminuyendo la tasa de crecimiento, pero no el nivel" del gasto.

Grau discrepó sobre la base de comparación. Explicó que el 1,7% se obtiene al comparar el Presupuesto 2027 con lo que el Gobierno proyecta gastar al cierre de 2026. Si se toma como referencia el monto que aprobó el Congreso para este año, estimó, el aumento se acerca al 2,5%.

La economista Cecilia Cifuentes respondió que ambas comparaciones son habituales. "Por transparencia se suelen poner las dos cifras: cuánto crece respecto a la ley del año anterior y cuánto crece respecto a lo ejecutado", señaló. Atribuyó parte de la diferencia a que el Ejecutivo debió financiar el reajuste del sector público con recursos que, según explicó, no estaban previstos en el presupuesto de 2026.

Grau también cuestionó una de las prioridades del Ejecutivo. Según sus cálculos, los recursos destinados a programas de subsidio al empleo caen 30% respecto de 2026, en momentos en que el propio Gobierno identifica la creación de puestos de trabajo como una urgencia.

Larraín pone el foco en los ingresos

Guillermo Larraín coincidió con Grau en el riesgo que supone la menor recaudación. A su juicio, el presupuesto "dialoga bien con la situación actual", pero "es inconsistente con lo que se hizo en materia de ingresos en los próximos años".

El economista sostuvo que la apuesta del Gobierno depende de que la rebaja tributaria estimule la inversión y permita acelerar el crecimiento de forma sostenida.

"Si no tenemos una recuperación significativa del crecimiento -y no al 3%, sino que sustantivamente más que eso-, creo que vamos a tener problemas fiscales en los próximos cuatro o cinco años", advirtió.