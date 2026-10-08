DT de Antofagasta tras triunfo ante la U: "Es un premio para los muchachos"

Deportes Antofagasta dio un duro golpe este fin de semana tras derrotar por 2-0 a Universidad de Chile en el Estadio "Calvo y Bascuñán", en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Chile, aunque el entrenador del cuadro nortino, Luis Marcoleta, puso paños fríos y se desahogó respecto a las nulas recompensas que entrega el torneo.

Al ser consultado por la victoria ante los estudiantiles, el DT nortino fue enfático: "Es un premio para los muchachos, porque usted sabe que nosotros no ganamos nada. Lamentablemente, un equipo de la B que compite no puede ganar nada. No solamente no recibimos premios por lograr cosas, sino que de ninguna parte", disparó el estratega.-

En esa misma línea, el experimentado adiestrador ensalzó la actitud de sus dirigidos para medirse de igual a igual frente a uno de los líderes de Primera División: "Es un premio al profesionalismo, al esfuerzo y al buen espíritu de competir de los muchachos ante un rival grande como la U".

Respecto al trámite del compromiso y la estrategia para anular a los azules, Marcoleta explicó que "aprovechamos las posibilidades y concretamos. Sacamos provecho de eso. Sabíamos que en el desarrollo del partido la U se iba a venir con todo".

"Aguantamos bien y generamos un par de ocasiones para haber convertido otro gol, pero en líneas generales, creo que el equipo estuvo muy comprometido", añadió sobre el rendimiento de sus futbolistas.

Por último, el DT de los "pumas" no escatimó en halagos para el joven portero Juan Cisternas, quien fue clave para sostener la ventaja con notables intervenciones.

"Es un muchacho joven, trabajador... si ustedes lo vieran trabajar todos los días. Todo su desarrollo y su desempeño a nosotros no nos sorprende, porque es fruto de su trabajo", concluyó.

La revancha se jugará el próximo 21 de octubre a las 20:00 horas en sede por definir.