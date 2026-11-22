Este fin de semana se disputó la fecha 28 de la Liga de Primera, la antepenúltima del torneo, que quedó marcada por el triunfo del campeón Colo Colo en el clásico ante Universidad Católica, un resultado que benefició a Universidad de Chile en su lucha por clasificar directo a la fase grupal de la Copa Libertadores 2027.

Los albos, que ganaron el título en la fecha pasada, estrenaron su estrella 35 ante los cruzados en el Monumental y celebraron con categoría, con un 3-0 gracias a un triplete de Maximiliano Romero.

Con el resultado, Colo Colo llegó a 64 puntos, mientras que los Cruzados quedaron estancados con 49 unidades en el tercer lugar, a cinco de Universidad de Chile, que sumaron 54 con la victoria por la mínima ante O'Higgins en Rancagua.

Este sábado, en El Teniente, el equipo de Fernando Gago celebró con un golazo de Eduardo Vargas y quedó a un paso de lograr el cupo "Chile 2" y asegurar el segundo lugar del torneo.

En el cuarto puesto está Coquimbo Unido. El campeón de la nueva Copa de la Liga extendió sus festejos y venció a Everton, que está en el sexto puesto, manteniéndose en la zona de copas internacionales.

Por el lado del fondo de la tabla, en la zona de descenso, Unión La Calera encendió el sueño de la salvación. Los cementeros, que están penúltimos, vencieron a Palestino y están ilusionados de cara a las últimas dos fechas.

Por el contrario, el colista Universidad de Concepción quedó al borde de perder la categoría, tras caer por 2-3 ante Ñublense.

Para ambos equipos colistas la fecha que viene será decisiva, ya que se enfrentarán en el "Nicolás Chahuán".

En otros resultados, Cobresal derrotó a Audax Italiano por 3-2 en EL Salvador; Huachipato y Deportes Concepción empataron sin goles en Talcahuano; y la fecha 28 se cerró con un triunfo de La Serena por 1-2 sobre Deportes Limache.

La Liga de Primera continuará con la penúltima fecha, que se disputará entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, con duelos en simultáneo en la jornada dominical.

Resultados de la fecha 28

Viernes 20 de noviembre

Cobresal 3-2 Audax Italiano. Estadio El Cobre

1-0: 4' Felipe Villagrán (CSL); 2-0: 23' Julián Brea (CSL); 2-1: 33' Felipe Salomoni (AUD); 3-1: 63' Steffan Pino (CSL); 3-2: 89' Franco Troyansky, de penal (AUD)

Palestino 0-1 Unión La Calera. Estadio Municipal de La Cisterna.

0-1: 90+1' Matías Campos López (ULC)

Sábado 21 de noviembre

Coquimbo Unido 2-1 Everton. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

0-1: 8' Nicolás Montiel (EVE); 1-1: 10' Luis Riveros (COQ); 2-1: 90+6' Lucas Pratto, de penal (COQ)

O'Higgins 0-1 Universidad de Chile. Estadio El Teniente. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

0-1: 76' Eduardo Vargas (UCH)

Universidad de Concepción 2-3 Ñublense. Estadio "Ester Roa"

0-1: 6' Matías Plaza (ÑUB); 1-1: 13' Cristopher Mesías (UDC); 1-2: 15' Franco Rami (ÑUB); 1-3: 69' Franco Rami (ÑUB); 2-3: 90+2' Antonio Díaz (UDC)

Domingo 22 de noviembre

Huachipato 0-0 Deportes Concepción. Estadio Huachipato

Colo Colo 3-0 Universidad Católica. Estadio Monumental. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

1-0: 15' Maximiliano Romero (CC); 2-0: 48' Maximiliano Romero (CC); 3-0: 89' Maximiliano Romero (CC)

Deportes Limache 1-2 Deportes La Serena. Estadio "Lucio Fariña".

0-1: 46' Diego Rubio (SER); 1-1: 52' Daniel Castro, de penal (LIM); 1-2: 67' Jeisson Vargas (SER)

La tabla de posiciones

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo (CAMPEÓN) 28 64 +32 Libertadores 2 U. de Chile 28 54 +26 Libertadores 3 Universidad Católica 28 49 +16 Duelo Chile 4 4 Coquimbo

Unido 28 41 +4 Sudamericana 5 Deportes Limache 28 40 +7 Sudamericana 6 Everton 28 40 +7 Sudamericana 7 Deportes La Serena 28 40 -1 - 8 Deportes Concepción 28 39 0 - 9 Palestino 28 38 0 - 10 Ñublense 28 38 -9 - 11 Huachipato 28 37 -6 - 12 O'Higgins 28 31 -11 - 13 Cobresal 28 30 -9 - 14 Audax Italiano 28 30 -10 - 15 Unión La Calera 28 27 -18 Descenso 16 U. de Concepción 28 26 -28 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

La tabla de goleadores

# Jugador Club Goles 1 Fernando Zampedri Universidad Católica 29 2 Javier Correa Colo Colo 18 3 Daniel Castro Deportes Limache 15 4 Eduardo Vargas Universidad de Chile 14 5 Alan Medina Everton 12 6 Maximiliano Romero Colo Colo 11 7 Sebastián Sáez Unión La Calera 10 8 Lionel Altamirano Huachipato 10 9 Jeison Vargas La Serena 9 10 Nelson Da Silva Palestino 9

La programación de la fecha 29

Sábado 28 de noviembre

Coquimbo Unido vs. Deportes Limache. 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" Colo Colo vs. Deportes La Serena. 20:30 horas. Estadio Monumental

Domingo 29 de noviembre

Universidad Católica vs. Huachipato. 18:00 horas. Claro Arena

Claro Arena Deportes Concepción vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio "Ester Roa"

Estadio "Ester Roa" Unión La Calera vs. Universidad de Concepción. 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Estadio "Nicolás Chahuán" Everton vs. O'Higgins. 20:30 horas. Estadio Sausalito

Estadio Sausalito Audax Italiano vs. Palestino. 20:30 horas . Estadio Bicentenario La Florida

. Estadio Bicentenario La Florida Ñublense vs. Cobresal. 20:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.