Resumen: Colo Colo ganó el clásico a la UC y le dio una mano a U en la pelea por el Chile 2
El cuadro azul estiró a cinco su ventaja sobre los Cruzados, quedando dos fechas por disputar.
El cuadro azul estiró a cinco su ventaja sobre los Cruzados, quedando dos fechas por disputar.
Este fin de semana se disputó la fecha 28 de la Liga de Primera, la antepenúltima del torneo, que quedó marcada por el triunfo del campeón Colo Colo en el clásico ante Universidad Católica, un resultado que benefició a Universidad de Chile en su lucha por clasificar directo a la fase grupal de la Copa Libertadores 2027.
Los albos, que ganaron el título en la fecha pasada, estrenaron su estrella 35 ante los cruzados en el Monumental y celebraron con categoría, con un 3-0 gracias a un triplete de Maximiliano Romero.
Con el resultado, Colo Colo llegó a 64 puntos, mientras que los Cruzados quedaron estancados con 49 unidades en el tercer lugar, a cinco de Universidad de Chile, que sumaron 54 con la victoria por la mínima ante O'Higgins en Rancagua.
Este sábado, en El Teniente, el equipo de Fernando Gago celebró con un golazo de Eduardo Vargas y quedó a un paso de lograr el cupo "Chile 2" y asegurar el segundo lugar del torneo.
En el cuarto puesto está Coquimbo Unido. El campeón de la nueva Copa de la Liga extendió sus festejos y venció a Everton, que está en el sexto puesto, manteniéndose en la zona de copas internacionales.
Por el lado del fondo de la tabla, en la zona de descenso, Unión La Calera encendió el sueño de la salvación. Los cementeros, que están penúltimos, vencieron a Palestino y están ilusionados de cara a las últimas dos fechas.
Por el contrario, el colista Universidad de Concepción quedó al borde de perder la categoría, tras caer por 2-3 ante Ñublense.
Para ambos equipos colistas la fecha que viene será decisiva, ya que se enfrentarán en el "Nicolás Chahuán".
En otros resultados, Cobresal derrotó a Audax Italiano por 3-2 en EL Salvador; Huachipato y Deportes Concepción empataron sin goles en Talcahuano; y la fecha 28 se cerró con un triunfo de La Serena por 1-2 sobre Deportes Limache.
La Liga de Primera continuará con la penúltima fecha, que se disputará entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, con duelos en simultáneo en la jornada dominical.
0-1: 90+1' Matías Campos López (ULC)
0-1: 8' Nicolás Montiel (EVE); 1-1: 10' Luis Riveros (COQ); 2-1: 90+6' Lucas Pratto, de penal (COQ)
0-1: 76' Eduardo Vargas (UCH)
0-1: 6' Matías Plaza (ÑUB); 1-1: 13' Cristopher Mesías (UDC); 1-2: 15' Franco Rami (ÑUB); 1-3: 69' Franco Rami (ÑUB); 2-3: 90+2' Antonio Díaz (UDC)
1-0: 15' Maximiliano Romero (CC); 2-0: 48' Maximiliano Romero (CC); 3-0: 89' Maximiliano Romero (CC)
0-1: 46' Diego Rubio (SER); 1-1: 52' Daniel Castro, de penal (LIM); 1-2: 67' Jeisson Vargas (SER)
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo (CAMPEÓN)
|28
|64
|+32
|Libertadores
|2
|U. de Chile
|28
|54
|+26
|Libertadores
|3
|Universidad Católica
|28
|49
|+16
|Duelo Chile 4
|4
|Coquimbo
Unido
|28
|41
|+4
|Sudamericana
|5
|Deportes Limache
|28
|40
|+7
|Sudamericana
|6
|Everton
|28
|40
|+7
|Sudamericana
|7
|Deportes La Serena
|28
|40
|-1
|-
|8
|Deportes Concepción
|28
|39
|0
|-
|9
|Palestino
|28
|38
|0
|-
|10
|Ñublense
|28
|38
|-9
|-
|11
|Huachipato
|28
|37
|-6
|-
|12
|O'Higgins
|28
|31
|-11
|-
|13
|Cobresal
|28
|30
|-9
|-
|14
|Audax Italiano
|28
|30
|-10
|-
|15
|Unión La Calera
|28
|27
|-18
|Descenso
|16
|U. de Concepción
|28
|26
|-28
|Descenso
|#
|Jugador
|Club
|Goles
|1
|Fernando Zampedri
|Universidad Católica
|29
|2
|Javier Correa
|Colo Colo
|18
|3
|Daniel Castro
|Deportes Limache
|15
|4
|Eduardo Vargas
|Universidad de Chile
|14
|5
|Alan Medina
|Everton
|12
|6
|Maximiliano Romero
|Colo Colo
|11
|7
|Sebastián Sáez
|Unión La Calera
|10
|8
|Lionel Altamirano
|Huachipato
|10
|9
|Jeison Vargas
|La Serena
|9
|10
|Nelson Da Silva
|Palestino
|9
Sábado 28 de noviembre
Domingo 29 de noviembre
La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.
- Clasificación a copas internacionales:
Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:
a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.
b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.
c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.
d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4
Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:
a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.
b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.
c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.
d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4
Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.
Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.