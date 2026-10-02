Hinchas de la U tendrán acceso a entradas para la visita a Antofagasta en Copa Chile

Deportes Antofagasta confirmó que venderá entradas a los hinchas de Universidad de Chile, pese a los incidentes protagonizados por estos ante Everton, para la ida de los cuartos de final en la Copa Chile, que se jugará el martes 8 de octubre en el Estadio Regional "Calvo y Bascuñán".

Manuel Donoso, gerente deportivo del elenco "puma", confirmó la noticia junto con el aforo para el encuentro, que será de 10.000 personas, con 2.000 tickets destinados para los fanáticos del cuadro laico.

Según el directivo, se espera que la venta de entradas tenga comienzo el lunes 5 octubre, una vez que las autoridades emitan el informe correspondiente.

Por último, invitó a que los hinchas hagan "una fiesta, sin ningún altercado ni a la entrada ni a la salida, o durante el partido".

El duelo de ida entre Deportes Antofagasta y Universidad de Chile se disputará el martes 8 de octubre a las 19:00 horas (22:00 GMT).