Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile
La programación para las semifinales de la Copa Chile 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Quedó definido el calendario para la ronda de los cuatro mejores.
Quedó definido el calendario para la ronda de los cuatro mejores.
Tras el cierre de los cuartos de final, se confirmó la agenda de las semifinales de la Copa Chile 2026, tanto para los duelos de ida como las revanchas.
Universidad de Chile enfrentará a Coquimbo Unido y Colo Colo chocará con O'Higgins, teniendo a ambos equipos capitalinos culminando en condición de local.
- Revisa la programación:
Miércoles 2 de diciembre
Jueves 3 de diciembre
Jueves 10 de diciembre