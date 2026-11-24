Tras el cierre de los cuartos de final, se confirmó la agenda de las semifinales de la Copa Chile 2026, tanto para los duelos de ida como las revanchas.

Universidad de Chile enfrentará a Coquimbo Unido y Colo Colo chocará con O'Higgins, teniendo a ambos equipos capitalinos culminando en condición de local.

- Revisa la programación:

Semifinales - Ida

Miércoles 2 de diciembre

O'Higgins vs. Colo Colo. 19:00 horas. Estadio El Teniente

Jueves 3 de diciembre

Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

Semifinales - Vuelta

Jueves 10 de diciembre