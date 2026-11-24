La comisión mixta conformada para resolver las discrepancias entre la Cámara Baja y el Senado respecto al proyecto de ley de Presupuesto 2027 sesionó este martes y repuso las partidas de los ministerios del Interior, Agricultura, Mujer y Cultura -que habían quedado pendientes en las etapas previas- además de otras asignaciones específicas.

La instancia -conformada por cinco diputados y cinco senadores- aprobó recursos para los sitios de memoria y el financiamiento de los gastos de oficina de los expresidentes de la República, que habían sido rechazados dos veces por parte del oficialismo en la Cámara Baja.

Concluida esta labor, faltan sólo las votaciones finales, este miércoles -en sesión matinal en la Cámara, y en la tarde en el Senado-, para que quede despachado definitivamente el Presupuesto 2027, el primero elaborado por el Gobierno de José Antonio Kast.

"El proceso ha sido muy fluido, relativamente rápido", comentó una vez terminado el trabajo de la comisión mixta el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

"Los temas se fueron acotando, repusimos (los recursos para) los sitios de memoria, los expresidentes en lo que respecta a las asignaciones, a los gastos de representación y otros, que van a ser de ahora en adelante girados desde la Segpres y, por lo tanto, sujetos al control de la Contraloría General de la República", destacó el jefe de la billetera fiscal.

Participaron en la comisión los diputados Agustín Romero (Partido Republicano), Diego Schalper (RN), Flor Weisse (UDI), Jorge Brito (Frente Amplio) y Daniel Manouchehri (Partido Socialista); y los senadores Javier Macaya (UDI), Rodolfo Carter (independiente-Partido Republicano), María José Gatica (Renovación Nacional), Paulina Vodanovic y Daniella Cicardini (PS).