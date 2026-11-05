La U recibe a Antofagasta en la revancha por cuartos de Copa Chile

Este jueves Universidad de Chile recibe a Antofagasta en el Estadio Santa Laura con la misión de revertir la serie de cuartos de final de Copa Chile, donde se encuentra en desventaja de dos goles.

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- U. de Chile vs. Antofagasta, 19:00 horas. Estadio Santa Laura. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.