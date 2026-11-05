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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

La U recibe a Antofagasta en la revancha por cuartos de Copa Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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Este jueves Universidad de Chile recibe a Antofagasta en el Estadio Santa Laura con la misión de revertir la serie de cuartos de final de Copa Chile, donde se encuentra en desventaja de dos goles.

Sigue el partido en vivo y online por Cooperativa.cl:

- U. de Chile vs. Antofagasta, 19:00 horas. Estadio Santa Laura. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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