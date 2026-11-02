Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile
Las llaves de las semifinales de la Copa Chile 2026
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Revisa el estado del cuadro y los cruces rumbo a la recta final del torneo.
Revisa el estado del cuadro y los cruces rumbo a la recta final del torneo.
Este lunes se completó una nueva llave de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, dejando definida la primera semifinal del certamen.
Esta instancia también incluirán duelos de ida y vuelta, en fechas aún por determinar por la gerencia de ligas y competencias de la ANFP.
Revisa las llaves a continuación:
Revisa el cuadro completo de la Copa Chile: