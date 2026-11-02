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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Las llaves de las semifinales de la Copa Chile 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa el estado del cuadro y los cruces rumbo a la recta final del torneo.

Las llaves de las semifinales de la Copa Chile 2026
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Este lunes se completó una nueva llave de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, dejando definida la primera semifinal del certamen.

Esta instancia también incluirán duelos de ida y vuelta, en fechas aún por determinar por la gerencia de ligas y competencias de la ANFP.

Revisa las llaves a continuación:

  • Colo Colo vs. O'Higgins
  • Unión La Calera / Coquimbo Unido vs. Deportes Antofagasta / Universidad de Chile

Revisa el cuadro completo de la Copa Chile:

COPA CHILE - CUADRO COMPLETO
Octavos
Coquimbo Unido224
Cobreloa112
U. Católica10(2)
Unión La Calera10(4)
D. Antofagasta145
D. Iquique112
U. de Chile112
Everton011
Colo Colo011
Audax Italiano000
Ñublense022
D. Puerto Montt213
D. Santa Cruz112
O'Higgins235
D. Concepción426
Curicó Unido000
Cuartos
Coquimbo Unido
Unión La Calera
D. Antofagasta2
U. de Chile0
Colo Colo134
D. Puerto Montt000
O'Higgins123
D. Concepción000
Semifinal
Por definir
Por definir
Colo Colo
O'Higgins
Final
Por definir
Por definir

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