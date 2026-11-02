Las llaves de las semifinales de la Copa Chile 2026

Este lunes se completó una nueva llave de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, dejando definida la primera semifinal del certamen.

Esta instancia también incluirán duelos de ida y vuelta, en fechas aún por determinar por la gerencia de ligas y competencias de la ANFP.

Revisa las llaves a continuación:

Colo Colo vs. O'Higgins

Unión La Calera / Coquimbo Unido vs. Deportes Antofagasta / Universidad de Chile

Revisa el cuadro completo de la Copa Chile: