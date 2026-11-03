Adolescente mató a su hermanastro tras una discusión en La Serena

Un adolescente de 16 años quedó con internación provisoria tras ser formalizado por el Juzgado de Garantía de La Serena por el homicidio de su hermanastro de 19 años, crimen perpetrado tras una discusión familiar en el sector de Las Compañías.

El ataque se registró durante la noche del domingo al interior del inmueble que ambos involucrados compartían. Por motivos que forman parte de la indagatoria, el imputado agredió a la víctima con un arma cortopunzante y huyó del sitio del suceso.

Pese a que el joven herido fue trasladado con hasta un recinto de urgencia, perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

Horas más tarde, en la madrugada del lunes, el adolescente concurrió de forma voluntaria hasta la Sexta Comisaría de Carabineros de La Serena para entregarse, tras lo cual el Ministerio Público dispuso el trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Antecedentes y formalización en el Juzgado de Garantía

Al informar sobre el procedimiento y las primeras diligencias, el jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, subprefecto Freddy Montoya, precisó que "se materializó la detención de una persona, sexo masculino, de 16 años, sin antecedentes policiales, por su responsabilidad por el delito de homicidio con arma cortante".

"Este hecho tiene su origen en la comuna de La Serena, sector Las Compañías, donde el imputado, premunido de un arma cortante, lesiona a la víctima, el cual ingresa fallecido al Hospital de La Serena", señaló.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal Ricardo Soto expuso que el imputado "le propinó estocadas con un arma cortante en el cuerpo, heridas que en definitiva terminaron ocasionándole la muerte. La fiscalía ordenó la presencia de la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes realizaron diligencias en el lugar".

Atendiendo a la gravedad de los hechos, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó el ingreso del adolescente a internación provisoria durante el plazo de 60 días fijado para el desarrollo de la investigación.

En el tribunal se reveló además que el imputado ya se encontraba bajo medidas cautelares vigentes por causas previas al momento de cometer el crimen.