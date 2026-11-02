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Tópicos:
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| Fútbol
| Copa Chile
Marcador Virtual: Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt
Marcador
Ficha
Copa Chile
Lunes, 2 de Noviembre de 2026 - 🕑19:00 horas
Estadio Monumental
Colo Colo
DT:
Fernando Ortiz
-
-
-
Árbitro: Francisco Soriano
Deportes Puerto Montt
DT:
Emilio Mancilla
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Por
✉️ Francisco Cubillos
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Copa Chile
Lunes, 2 de Noviembre de 2026 - 🕑19:00 horas
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Colo Colo
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Fernando Ortiz
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Árbitro: Francisco Soriano
Deportes Puerto Montt
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Emilio Mancilla
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Campeonato
Copa Chile
Fecha y hora
02/11/2026; 19:00 horas
Lugar
Estadio Monumental
Árbitro
Francisco Soriano
Alineaciones
Colo Colo
Deportes Puerto Montt
12. Eduardo Villanueva
28. Jeyson Rojas
23. Arturo Vidal [C]
21. Erick Wiemberg
42. Cristián Díaz
54. Gedeón Díaz
8. Alvaro Madrid
7. Francisco Marchant
10. Lautaro Pastrán
11. Marcos Bolados
9. Javier Correa
29. Gonzalo Collao
34. Kevin González
2. Ariel Morales
4. Maximiliano Riveros
5. Francisco Calisto
6. Danilo Díaz
14. José Cárdenas
35. Luis Rojas
18. Alexis Sabella
8. Richard Paredes
9. Luciano Vázquez
Goles
Colo Colo
Deportes Puerto Montt
1-0: 8' Javier Correa
Tarjetas Amarillas
Colo Colo
Deportes Puerto Montt
Tarjetas Rojas
Colo Colo
Deportes Puerto Montt
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