[Radio en vivo🎙] Antofagasta recibe a U. de Chile por la ida de cuartos en la Copa Chile

Universidad de Chile visita este miércoles a Deportes Antofagasta en el Estadio "Calvo y Bascuñán", en el duelo de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Chile.

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Cuartos de final (Ida) - Copa Chile

Deportes Antofagasta 0-0 Universidad de Chile. Primer tiempo. Estadio "Calvo y Bascuñán". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escucha la transmisión de Cooperativa Deportes.

Repasa la llave en la Copa Chile 2026: