Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile
Los resultados de las revanchas de cuartos de final de la Copa Chile
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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La Copa Chile 2026 continúa con la disputa de las revanchas en cuartos de final, donde quedarán definidos tres de los cuatro semifinalistas del certamen.
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1-0: 8' Javier Correa (CC)
1-0: 76' Arnaldo Castillo (OHI); 2-0: 86' Ignacio Schor (OHI)