Messi jugó su último partido por Argentina, el adiós del genio del fútbol mundial a la Albiceleste

Lionel Messi, genio del fútbol mundial, se despidió como leyenda de la selección de Argentina, siendo figura absoluta este martes en el Estadio Monumental de Buenos Aires, con gol y dos asistencias, en el triunfo por 3-0 sobre Benín.

El partido fue especial desde antes del pitazo, con emociones fuertes en el Monumental. El calentamiento, la entrada a la cancha, el juego luces, el cariño de la gente y el último himno como líder de la selección.

Y durante el partido, los homenajes no pararon: Cuando llegó el minuto 10, el juego se detuvo y todos rindieron tributo a Messi, visiblemente emocionado. Incluso los futbolistas de Benín se acercaron para saludarlo.

Pero el desarrollo del juego no fue lo que se esperaba en el primer tiempo. Argentina dominó y asedió ante un equipo defensivo, y Messi llegó a tener cuatro opciones clarísimas para anotar, pero no pudo concretar: En tres se lució el arquero Marcel Dandjinou y en una pasó muy cerca.

Benín, contra pronóstico, también hizo lo suyo jugando al contragolpe, y generó peligro en el arco de Emiliano "Dibu" Martínez.

El segundo tiempo, sin embargo, fue otra historia, y de festejo para los argentinos.

Pasaron apenas tres minutos del inicio del complemento y llegó la apertura de la cuenta para los locales, con Messi como protagonista. El capitán levantó un centro en un tiro de esquina, y otro histórico de la albiceleste, Nicolás Otamendi, apareció para el 1-0 (48').

Messi volvió a figurar en el segundo tanto: Se la pasó fuera del área a Nico Paz, quien se acomodó y con borde interno de la zurda la puso para celebrar un golazo (61').

Finalmente, después de muchos intentos, Messi tuvo su gol gracias a un penal concedido por los africanos. Leo tomó la pelota, como tantas veces lo hizo en su carrera, y pudo superar al arquero Marcel Dandjinou para el 3-0 (70').

Messi, poco después, tuvo otra chance más de anotar y sellar un doblete, pero otra vez Dandjinou se lució para evitar el festejo de gol (89').

Pese a la ventaja, los pupilos de Lionel Scaloni siguieron buscando, porque querían extender el festejo en la noche de Messi, figura absoluta con un gol y dos asistencias, pero fue férrea la resistencia del digno combinado africano.

Terminado el encuentro, todas las cámaras fueron a Messi. Recibió el cariño de sus compañeros, rivales, y el público. El árbitro del encuentro, el chileno Fernando Véjar, también tuvo un gesto, y le regaló sus tarjetas en su último partido como seleccionado argentino.

Tras los abrazos, las miradas se fueron al cielo, con un espectacular show de drones para despedir a Messi de la selección.

Con su retiro de Argentina, Messi llegó a 208 partidos con Argentina, con 126 goles y 70 asistencias. Ganó cuatro títulos: El Mundial 2022, las Copas Américas 2021 y 2024, y la Finalissima 2022.

También perdió otras cuatro definiciones: El Mundial de 2014 ante Alemania y el de 2026 ante España; la Copa América de 2015 ante Chile en Santiago, y la Copa América Centenario 2016, también ante La Roja, en Estados Unidos.