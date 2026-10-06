Messi jugó su último partido por Argentina, el adiós del genio del fútbol mundial a la Albiceleste
El crack argentino anotó un gol y registró dos asistencias ante Benín.
Llegó a 208 partidos con su selección y marcó 126 goles en total.
El crack argentino anotó un gol y registró dos asistencias ante Benín.
Llegó a 208 partidos con su selección y marcó 126 goles en total.
Lionel Messi, genio del fútbol mundial, se despidió como leyenda de la selección de Argentina, siendo figura absoluta este martes en el Estadio Monumental de Buenos Aires, con gol y dos asistencias, en el triunfo por 3-0 sobre Benín.
El partido fue especial desde antes del pitazo, con emociones fuertes en el Monumental. El calentamiento, la entrada a la cancha, el juego luces, el cariño de la gente y el último himno como líder de la selección.
Y durante el partido, los homenajes no pararon: Cuando llegó el minuto 10, el juego se detuvo y todos rindieron tributo a Messi, visiblemente emocionado. Incluso los futbolistas de Benín se acercaron para saludarlo.
Pero el desarrollo del juego no fue lo que se esperaba en el primer tiempo. Argentina dominó y asedió ante un equipo defensivo, y Messi llegó a tener cuatro opciones clarísimas para anotar, pero no pudo concretar: En tres se lució el arquero Marcel Dandjinou y en una pasó muy cerca.
Benín, contra pronóstico, también hizo lo suyo jugando al contragolpe, y generó peligro en el arco de Emiliano "Dibu" Martínez.
El segundo tiempo, sin embargo, fue otra historia, y de festejo para los argentinos.
Pasaron apenas tres minutos del inicio del complemento y llegó la apertura de la cuenta para los locales, con Messi como protagonista. El capitán levantó un centro en un tiro de esquina, y otro histórico de la albiceleste, Nicolás Otamendi, apareció para el 1-0 (48').
Messi volvió a figurar en el segundo tanto: Se la pasó fuera del área a Nico Paz, quien se acomodó y con borde interno de la zurda la puso para celebrar un golazo (61').
Finalmente, después de muchos intentos, Messi tuvo su gol gracias a un penal concedido por los africanos. Leo tomó la pelota, como tantas veces lo hizo en su carrera, y pudo superar al arquero Marcel Dandjinou para el 3-0 (70').
Messi, poco después, tuvo otra chance más de anotar y sellar un doblete, pero otra vez Dandjinou se lució para evitar el festejo de gol (89').
Pese a la ventaja, los pupilos de Lionel Scaloni siguieron buscando, porque querían extender el festejo en la noche de Messi, figura absoluta con un gol y dos asistencias, pero fue férrea la resistencia del digno combinado africano.
Terminado el encuentro, todas las cámaras fueron a Messi. Recibió el cariño de sus compañeros, rivales, y el público. El árbitro del encuentro, el chileno Fernando Véjar, también tuvo un gesto, y le regaló sus tarjetas en su último partido como seleccionado argentino.
Tras los abrazos, las miradas se fueron al cielo, con un espectacular show de drones para despedir a Messi de la selección.
Con su retiro de Argentina, Messi llegó a 208 partidos con Argentina, con 126 goles y 70 asistencias. Ganó cuatro títulos: El Mundial 2022, las Copas Américas 2021 y 2024, y la Finalissima 2022.
También perdió otras cuatro definiciones: El Mundial de 2014 ante Alemania y el de 2026 ante España; la Copa América de 2015 ante Chile en Santiago, y la Copa América Centenario 2016, también ante La Roja, en Estados Unidos.