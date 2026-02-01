Rangers se quedó con el Clásico del Maule ante Curicó Unido en la Copa Chile

Rangers de Talca se quedó este domingo con el Clásico del Maule al vencer por 0-1 a Curicó Unido en el Estadio "Joaquín Muñoz" de Santa Cruz, en la primera fecha del Grupo F de la Copa Chile 2026.

El único gol del partido fue de Claudio Servetti (37'), que dejó a los rojinegros como líderes en un gurpo que también comparten Ñublense y Universidad de Concepción.

Además, ambos equipos terminaron con 10 jugadores: Joaquín Romo fue expulsado con roja directa en Curicó (61'), y Alejandro Márquez con doble amarilla en el elenco talquino.

Rangers y Curicó volverán a jugar el clásico maulino la próxima semana, el domingo 8 de febrero a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Fiscal de Talca, por la segunda fecha del torneo copero.