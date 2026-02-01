Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Rangers se quedó con el Clásico del Maule ante Curicó Unido en la Copa Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro talquino se impuso ante los torteros en Santa Cruz.

Rangers se quedó con el Clásico del Maule ante Curicó Unido en la Copa Chile
Rangers de Talca se quedó este domingo con el Clásico del Maule al vencer por 0-1 a Curicó Unido en el Estadio "Joaquín Muñoz" de Santa Cruz, en la primera fecha del Grupo F de la Copa Chile 2026.

El único gol del partido fue de Claudio Servetti (37'), que dejó a los rojinegros como líderes en un gurpo que también comparten Ñublense y Universidad de Concepción.

Además, ambos equipos terminaron con 10 jugadores: Joaquín Romo fue expulsado con roja directa en Curicó (61'), y Alejandro Márquez con doble amarilla en el elenco talquino.

Rangers y Curicó volverán a jugar el clásico maulino la próxima semana, el domingo 8 de febrero a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Fiscal de Talca, por la segunda fecha del torneo copero.

