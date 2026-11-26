La revancha entre Colo Colo y O'Higgins en las semifinales de la Copa Chile, a disputarse el jueves 10 de diciembre a las 18:00 horas (21:00 GMT) en un estadio por confirmar, no será transmitido en la señal tradicional de cable de TNT Sports Premium y sólo tendrá cobertura de manera exclusiva por streaming, en la plataforma HBO Max.

Esta decisión del canal es por el tope de horario con la otra semifinal, y la estación decidió transmitir en su señal oficial de cable el partido que disputarán en paralelo Universidad de Chile y Coquimbo Unido en Rancagua.

Por ese motivo, los hinchas albos que quieran ver el partido de Colo Colo y O'Higgins deberán sintonizar de forma obligatoria la aplicación de HBO Max (TNT Sports en Max).

Para seguir la semifinal entre albos y celestes, podrás utilizar cualquier dispositivo como una Smart TV, celular, tablet o PC con la aplicación mencionada. Al ingresar a la misma, tendrás que dirigirte al apartado exclusivo de TNT Sports.

Si no tienes cable

Puedes contratar el servicio directamente dentro de la plataforma. El plan anual por $13.490 mensuales permite acceder a todo el catálogo de entretenimiento de HBO junto con todos los partidos del fútbol chileno en alta definición.

Si ya pagas el canal premium

Si ya cuentas con TNT Sports Premium a través de VTR, DirecTV, Movistar, Mundo o cualquier otro operador, no tienes que volver a contratar. Solo debes ingresar en el apartado "Iniciar Sesión" y luego seleccionar "Conectar con tu proveedor", eligiendo tu cableoperador e ingresando con el correo y contraseña que usas habitualmente para tu sucursal virtual.