Revancha entre Colo Colo y O'Higgins en Copa Chile sólo será transmitido en HBO Max
El partido se jugará a la misma hora que el duelo de U. de Chile y Coquimbo Unido.
El partido se jugará a la misma hora que el duelo de U. de Chile y Coquimbo Unido.
La revancha entre Colo Colo y O'Higgins en las semifinales de la Copa Chile, a disputarse el jueves 10 de diciembre a las 18:00 horas (21:00 GMT) en un estadio por confirmar, no será transmitido en la señal tradicional de cable de TNT Sports Premium y sólo tendrá cobertura de manera exclusiva por streaming, en la plataforma HBO Max.
Esta decisión del canal es por el tope de horario con la otra semifinal, y la estación decidió transmitir en su señal oficial de cable el partido que disputarán en paralelo Universidad de Chile y Coquimbo Unido en Rancagua.
Por ese motivo, los hinchas albos que quieran ver el partido de Colo Colo y O'Higgins deberán sintonizar de forma obligatoria la aplicación de HBO Max (TNT Sports en Max).
Para seguir la semifinal entre albos y celestes, podrás utilizar cualquier dispositivo como una Smart TV, celular, tablet o PC con la aplicación mencionada. Al ingresar a la misma, tendrás que dirigirte al apartado exclusivo de TNT Sports.
Puedes contratar el servicio directamente dentro de la plataforma. El plan anual por $13.490 mensuales permite acceder a todo el catálogo de entretenimiento de HBO junto con todos los partidos del fútbol chileno en alta definición.
Si ya cuentas con TNT Sports Premium a través de VTR, DirecTV, Movistar, Mundo o cualquier otro operador, no tienes que volver a contratar. Solo debes ingresar en el apartado "Iniciar Sesión" y luego seleccionar "Conectar con tu proveedor", eligiendo tu cableoperador e ingresando con el correo y contraseña que usas habitualmente para tu sucursal virtual.