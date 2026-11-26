El duelo entre Santiago Wanderers y Deportes Recoleta en la Liguilla del Ascenso fue suspendido este jueves en el Estadio "Elías Figueroa", por invasión de hinchas en el tramo final del segundo tiempo, cuando el marcador estaba 2-4 a favor del equipo capitalino.

Los incidentes comenzaron en el minuto 84, justo después del segundo descuento de Santiago Wanderers, anotado por Javier Parraguez, cuando decenas de hinchas se metieron a la cancha, descontentos por el resultado que estaba dejando a los caturros eliminados de la Liguilla.

Tras la invasión, el árbitro Diego Flores detuvo el partido y de inmediato los jugadores regresaron a los camarines.

Afortunadamente, los incidentes no pasaron a mayores y los barristas desocuparon la cancha, pero aún así el árbitro Flores, tras reunirse con el comité de crisis, informó que el partido estaba suspendido.

Flores, además, indicó que la ANFP debe decidir el destino de este partido, si se da por terminado, con el resultado favorable para Recoleta, y o debe reanudarse para jugar los minutos pendientes.

En lo netamente deportivo, la apertura de la cuenta fue de Nicolás Carvajal, un remate en el área que fue desviado un poco por una barrida de Sergio Felipe (29'); y en el 31' llegó el segundo, con una jugada colectiva que terminó Pedro Sánchez (31').

En la segunda parte, los dirigidos por Francisco Arrué estiraron la ventaja de forma categórica: Francisco Alarcón anotó un golazo de mitad de cancha (73'), y después Felipe Flores firmó el 0-4 parcial (78').

Finalmente, Santiago Wanderers anotó dos goles antes de los incidentes, marcados por Marcos Camarda (79') y Javier Parraguez (82').