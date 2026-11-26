Elisa Zulueta emocionó con su discurso durante la despedida de Delfina Guzmán, realizada este jueves en la Catedral Metropolitana de Santiago, donde recordó la estrecha relación que mantuvieron durante años.

La actriz comenzó su homenaje rememorando "La grabación", obra de Rafael Gumucio que ambas interpretaron hace 14 años y que marcó el inicio de su vínculo.

"La ensayamos un año entero y supongo que nos volvimos locas de tanto repetir, repetir, repetir, que la abuela se me fue metiendo tan adentro del cuerpo que después no supe sacarla", recordó.

Con el paso del tiempo, la relación que nació sobre el escenario se trasladó a la vida cotidiana. "Nos pusimos a ensayar la obra, que fue la puerta a entrar profundamente en el universo emocional, cariñoso y demente de la Delfina, y nos convertimos en abuela y nieta", contó Zulueta.

Las anécdotas y el último deseo de Delfina Guzmán

Durante su discurso, Elisa también compartió una divertida anécdota que reflejó el particular sentido del humor de Guzmán, quien le dejó a su pareja una bandeja de merengues en conserjería junto a una nota que decía: "Felipe, quiero un nieto, tú sabes cómo hacerlo. Delfina Guzmán Correa". Tras contar la historia, Zulueta remató: "Resultó el merengue, ahora ya no como más".

Asimismo, la intérprete recordó el espacio de cariño y confianza que compartían fuera de las tablas, destacando cómo se acompañaban mutuamente. "La acompaño a recordar y ella me acompaña a la calma. Visitarla era mi refugio, su cama mi cuarto propio, sus manos mi familia. Me cuidaba y yo a ella", expresó.

En otro momento del homenaje, Zulueta recordó una conversación en la que le preguntó a Guzmán si pensaba en la muerte. La intérprete respondió con su humor característico: "¿Para qué voy a pensar ahora eso si estoy comiendo locos con mayo? Si estoy viva. Cuando esté muerta, ustedes van a hablar de eso. Ahora yo estoy aquí".

Finalmente, Elisa reveló que el año pasado volvió a preguntarle a Delfina dónde quería estar en su último día. La leyenda del teatro chileno le respondió que quería permanecer en su cama, junto a su familia y despidiéndose con un buen chiste: "Ojalá me muera riendo".