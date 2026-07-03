U. Católica buscará ante Deportes Copiapó seguir con paso perfecto en la Copa Chile

En busca de estirar una amplia racha de triunfos Universidad Católica volverá a pisar el Claro Arena este sábado 4 de julio, jornada en la que recibirá a Deportes Copiapó por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026 a partir de las 20:30 horas (00:30 GMT).

El elenco precordillerano atraviesa un pletórico momento en medio de la fiebre mundialista, ya que no solo es líder del Grupo B con 12 unidades y a ocho puntos de su más cercano perseguidor. También arrastra una racha de 8 victorias consecutivas entre este certamen, la Copa de la Liga, la Liga de Primera y la Libertadores.

Con este aliciente, Daniel Garnero querrá seguir en esta forma alineando a: Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero, Nicolás L'Huillier; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Matías Palavecino; Diego Corral, Fernando Zampedri y Martín Gómez.

En la vereda opuesta, el "León de Atacama" apelará a meterse en el segundo lugar después de igualar con 4 puntos a Everton, pero ubicarse tercero por diferencia de gol. No obstante, llega con la carga de una dura derrota 0-3 en su feudo ante los "Cruzados".

Con arbitraje de Rodrigo Carvajal, todos los detalles de este partido los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.