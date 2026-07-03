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Tópicos: País | Región del Biobío

Ministro Poduje destacó el avance de la reconstrucción en Biobío

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El secretario de Estado destacó que los trabajos incluyen 30 kilómetros de muros domiciliarios y una nueva ruta de circunvalación de seguridad.

El Ministerio de Vivienda confirmó que la totalidad de los damnificados ya cuenta con techos de emergencia.

Ministro Poduje destacó el avance de la reconstrucción en Biobío
 ATON (archivo)

El plan de reconstrucción incluye la construcción de 300 viviendas y la pronta incorporación de otras 500.

 
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El proceso de reconstrucción en la Región del Biobío tras los devastadores incendios forestales entró en una fase de consolidación de infraestructura.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, aseguró que el compromiso inicial de habitabilidad de emergencia se ha cumplido casi en su totalidad, permitiendo que las familias dejen atrás la precariedad de las carpas.

Durante su reciente inspección en la zona, el secretario de Estado destacó que "la reconstrucción no se puede hacer en cuatro meses, pero a este paso la vamos a tener terminada muy rápido y, además, estamos no solo construyendo casas, estamos construyendo 30 kilómetros de muros domiciliarios para que las casas queden más resistentes".

"Vamos a reemplazar seis escalas de los barrios que por años no tuvieron mejoramiento: Vista Hermosa, Antonio Varas, Séptimo de Línea, Lord Cochrane", puntualizó Poduje.

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El Gobierno proyecta finalizar el proceso de entrega de viviendas definitivas antes de terminar el actual mandato. (FOTO: ATON)

Además de la estabilización de terrenos y mejoras peatonales, la cartera de Vivienda trabaja en un proyecto estratégico de conectividad y prevención en conjunto con la gobernación regional.

Sobre este punto, el ministro explicó: "Junto al gobernador (Sergio) Giacaman, estamos planificando una ruta que va a ir por la parte alta, una ruta de circunvalación que va a servir de seguridad, de escape y también de control de incendios forestales; es un cortafuego activo, le llamamos nosotros".

Penco logró erradicar el uso de carpas entre damnificados

En este contexto, Penco, una de las comunas más golpeadas por la reciente temporada de incendios forestales, logró garantizar que ningún damnificado permanezca a la intemperie o en campamentos improvisados, cumpliendo con la meta de proporcionar un techo de emergencia a cada grupo familiar.

"Gracias al esfuerzo, al compromiso, al espíritu solidario de muchos chilenos, hoy podemos decir que en la comuna de Penco no hay nadie que esté viviendo en una carpa, que no tenemos a nadie sin un techo y ya tenemos en los próximos días asignados todos los subsidios para las personas que están en los albergues", detalló el alcalde Rodrigo Vera.

El jefe comunal recordó que "fueron más de 3.541 viviendas afectadas y más de 12.000 familias. Hoy solamente nos quedan asignar en el albergue a 29 familias".

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El alcalde Rodrigo Vera confirmó que no hay familias viviendo en carpas en
la comuna de Penco. (FOTO: ATON)

"La promesa que todos tienen un techo está, estas personas tienen asignados los subsidios y esperamos que en esta semana se les entregue la asignación y puedan ir a estos lugares a vivir", concluyó la autoridad.

Alcalde de Tomé exige celeridad legislativa para viviendas definitivas en Punta de Parra

A pesar de los avances en la instalación de viviendas de emergencia, la incertidumbre persiste en la localidad de Punta de Parra, en la comuna de Tomé.

Su alcalde, Ítalo Cáceres, manifestó su preocupación por la brecha existente entre las soluciones transitorias y la entrega de hogares permanentes para las más de 500 familias afectadas.

"Tenemos más de cuatro o cinco meses de este tremendo incendio. Punta de Parra ha ido avanzando fuertemente en conjunto con Serviu. 'Desafío Levantemos Chile' construyó una escuela modular y esperemos que también el gobierno pueda entregar la escuela definitiva de Punta de Parra", afirmó el jefe comunal.

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Más de 500 familias en Punta de Parra habitan actualmente en viviendas de
emergencia. (FOTO: ATON)

De todas maneras, dijo apelar "a la voluntad de nuestros senadores, que este proyecto de ley (de reconstrucción que) ya está en el Senado, pueda ser aprobado para poder seguir avanzando".

"No podemos esperar cinco o seis años, aquí las familias necesitan una solución definitiva. 526 familias que fueron afectadas en la localidad de Punta de Parra que están esperando una solución definitiva. El Serviu ha hecho un gran trabajo al entregar 16 soluciones habitacionales, pero no es suficiente", enfatizó Cáceres.

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