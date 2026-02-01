Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Unión Española se estrenó en la Copa Chile con triunfo sobre Deportes Recoletata

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro hispano arrancó oficialmente su temporada con una victoria.

Unión Española arrancó oficialmente su temporada este domingo 1 de febrero con un triunfo por 0-1 sobre Deportes Recoleta, en la primera fecha del Grupo E de la Copa Chile 2026.

El conjunto hispano, que tendrá que jugar la Liga de Ascenso en 2026, pudo celebrar en el Estadio Municipal "Leonel Sánchez" en un partido ajustado, con el solitario gol de Ignacio Núñez (14').

El resultado dejó los rojos de Independencia como líderes del Grupo E, que también comparten Colo Colo y O'Higgins.

Unión Española y Recoleta volverán a jugar la próxima semana, el domingo 8 de febrero, por la segunda fecha del Grupo E, en el Estadio Municipal de La Pintana.

